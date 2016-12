Secção: Cultura

Harlem Gospel Choir atua amanhã no grande auditório

O mais famoso grupo de gospel do mundo atua amanhã (21h30) no TMG. O Harlem Gospel Choir, um dos cabeças de cartaz da programação da sala guardense neste final de ano, sobe ao palco do grande auditório no âmbito da sua sétima digressão por Portugal.

Fundado em 1986 por Allen Bailey, num momento de inspiração ao assistir a uma cerimónia de homenagem a Martin Luther King, o grupo é conhecido pela espiritualidade das suas vozes e a forma empolgante e apaixonada como interpreta o gospel, um género musical exclusivo dos Estados Unidos da América que é, ao mesmo tempo, uma música de devoção e de celebração. O repertório dos seus concertos é cuidadosamente escolhido e interpretado com alma, tanto assim que as suas experientes vozes fazem também dos elementos do Harlem Gospel Choir autores de hinos universais capazes de capturar o espírito de uma época muito especial. Neste concerto, o grupo vai interpretar temas da cantora britânica Adele, que vamos ouvir como nunca antes.

Natural de um bairro nova-iorquino (Harlem) famoso pela qualidade das vozes e dos músicos que frequentam as suas igrejas, o coletivo mantém os traços originais do canto de origem africana: as potentes vozes negras, a espiritualidade e a mensagem de paz. Com quase três décadas de carreira, o Harlem Gospel Choir tem itinerado pelo mundo e já cantou ao lado de ou para gente tão importante como Nelson Mandela, Barak Obama, o Papa João Paulo II, Paul McCartney, Diana Ross, U2 ou Gorillaz, entre tantos outros. Neste percurso já colecionou muitos sucessos e muitas distinções.