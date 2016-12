Secção: Região

Serra da Estrela

Pistas de esqui já abriram

A estância de esqui da Serra da Estrela abre anteontem ao público devido à queda de neve que se registou nos últimos dias.

«Com o forte nevão que tivemos e com o trabalho que temos feito, estamos em condições de proceder à imediata abertura da estância», adiantou o diretor geral da estância. Carlos Varandas revelou que oito das nove pistas balizadas na zona da Torre vão começar a funcionar «imediatamente», estando prevista para o fim de semana a abertura de algumas pistas naturais. Apesar desta antecipação, a promoção do primeiro “Sunset Ski Party”, evento que pretende marcar o arranque oficial da época, mantém-se para 10 de dezembro. De acordo com o programado, a estância deverá estar aberta até 25 de abril e o objetivo para esta época é atingir a meta dos 50 mil esquiadores.