Dados do portal Infoescolas dizem respeito aos níveis de ensino básico e secundário

Número de alunos matriculados nas escolas da região diminuiu

No distrito da Guarda a descida do total de alunos é bem visível no 2º e 3º ciclos

O número de estudantes matriculados nas escolas da região diminuiu significativamente em praticamente todos os concelhos. No distrito da Guarda, a descida do total de alunos é bem visível, sobretudo no 2º e 3º ciclos. Os dados constam do portal de estatísticas Infoescolas e dizem respeito ao ensino básico geral e artístico e ao ensino secundário dos cursos Científico-Humanísticos, correspondentes aos anos letivos de 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15.

No que toca ao 2º ciclo, o concelho do distrito guardense que perdeu mais alunos entre o ano letivo de 2011/12 e 2014/15 foi Vila Nova de Foz Côa, que registou uma perda de 68 estudantes matriculados. Por sua vez, Manteigas, Mêda e Trancoso foram os únicos concelhos que viram o número de alunos aumentar. Na “cidade de Bandarra”, a diferença foi de 174 no ano letivo de 2011/12 para 190 em 2014/15; já Manteigas contabilizou mais 13 alunos e a Mêda mais 11. Entre os restantes municípios, Aguiar da Beira perdeu 26 alunos, Almeida 22, Celorico da Beira 7, Figueira de Castelo Rodrigo 22, Fornos de Algodres 33, Gouveia 66, Guarda 30, Pinhel 8, Sabugal 31 e Seia 30. No distrito de Castelo Branco, a Covilhã conseguiu apenas mais um aluno no total de inscritos, comparando o ano letivo de 2011/12 com o de 2014/15. Já Belmonte registou menos sete estudantes e Fundão menos 42.

Fornos de Algodres foi o único concelho da região que registou um aumento do número de inscritos no 3º ciclo. No ano letivo de 2014/15 a escola local obteve mais três estudantes que em 2011/12. Figueira de Castelo Rodrigo manteve o seu total de matriculados, ao contrário de Aguiar da Beira, que teve menos 50 alunos, Almeida menos 44, Celorico da Beira -15, Gouveia -27, Guarda -114, Manteigas -35, Mêda -17, Pinhel -25, Sabugal -29, Seia -147, Trancoso -22 e Vila Nova de Foz Côa -3. No distrito de Castelo Branco, Belmonte registou menos 75 inscrições, Covilhã menos 93 e Fundão menos 107.

No ensino secundário, os municípios com um aumento no total de inscrições no ano letivo de 2014/15 relativamente ao de 2011/12, foram Aguiar da Beira (+24), Sabugal (+45) e Seia (+40). Os restantes registaram uma diminuição: Almeida -3, Celorico da Beira -1, Figueira de Castelo Rodrigo -14, Fornos de Algodres -33, Gouveia -7, Guarda -88, Manteigas -2, Mêda -7, Pinhel -10, Trancoso -35 e Vila Nova de Foz Côa -9. Quanto ao distrito de Castelo Branco, Belmonte teve menos 5 jovens matriculados e Fundão menos 55. Já o concelho covilhanense conseguiu mais 29 inscritos neste ensino. O Ministério da Educação e Ciência lançou na semana passada uma nova versão do portal Infoescolas, que agora inclui todas as escolas do Ensino Básico Geral – 2º e 3º ciclos. O novo portal reúne informação sobre todos os estabelecimentos de ensino de Portugal continental, públicos e privados, e apresenta dados regionais organizados por distrito e concelho.