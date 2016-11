Secção: Atualidade

Governo não vai baixar salário do novo presidente da Caixa

Marcelo Rebelo de Sousa pediu menos, menos do que António Domingues ganhava para o próximo presidente do banco do Estado. O Bloco de Esquerda e o PCP também. Mas essa não é a intenção do Governo. O executivo de António Costa vai recusar as pretensões do PCP e do BE, de nivelar por baixo o vencimento dos gestores do banco público, garante fonte do Governo ao “Jornal de Notícias” esta quarta-feira.

A regra utilizada para calcular o salário de António Domingues, ou seja, a mediana entre o salário mais alto e o salário mais baixo dos gestores concorrentes, é para manter, conta o matutino.

Como o Expresso noticiou esta terça-feira, quando promulgou as alterações ao estatuto do gestor público – o que permitiu a António Domingues garantir um salário de 423 mil euros anuais – o Presidente da República deixou uma série de avisos.

Marcelo, na época, lembrou que o novo regime deixava «em aberto os montantes a fixar», por isso dependeria do Governo chegar a um valor razoável, tendo em conta o «interesse público».

Apesar de ter entrado para o banco público em agosto, o salário de Domingues só foi conhecido em outubro, provocando críticas de todos os setores políticos, devido à situação que veio a levar à sua demissão: a obrigatoriedade de entrega das declarações de rendimentos e património ao Tribunal Constitucional.