Orçamento de Estado para 2017 aprovado

Tempo de leitura: 1 m

O Orçamento do Estado para 2017 foi esta tarde aprovado em votação final global, com os votos favoráveis do PS, BE, PCP, PEV e PAN e os votos contra do PSD e do CDS.

Antes da votação do Orçamento do Estado (OE) para 2017 foram aprovadas as Grandes Opções do Plano (GOP), com a mesma votação.

No final da votação, em declarações aos jornalistas, o Primeiro Ministro saudou a aprovação do Orçamento, assumiu a «satisfação» pela «forma serena» como o debate ocorreu e defendeu que o diploma permite «reforçar a confiança» dos portugueses, acrescida pela trajetória recente do país, fruto dos «resultados alcançados» com a execução orçamental de 2016, que provaram que «a alternativa era possível».