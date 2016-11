Secção: Atualidade

Queda de avião na Colômbia faz 76 mortos

As autoridades colombianas indicaram que sobreviveram apenas 5 das 81 pessoas que seguiam a bordo do avião que se despenhou na madrugada desta terça-feira em Rionegro, arredores de Medellín, na Colômbia.

Seis sobreviventes foram resgatados, confirmou a Aeronáutica Civil colombiana, mas um deles faleceu no hospital.

A bordo seguia a equipa de futebol brasileira do Chapecoense, da primeira divisão brasileira, que chegava ao país para disputar a primeira mão da final Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

A aeronave iniciou a viagem na segunda-feira à noite e chegou a fazer escala em Santa Cruz de La Serria, na Bolívia, pertencia à companhia área Lamia e perdeu o contacto com a torre de controlo quando estava a sobrevoar o município de La Ceja, perto de Medellín.

A Autoridade da Aeronáutica Civil da Colômbia (AACC) já revelou que a aeronave comunicou «falhas elétricas» à torre de controlo do aeroporto cerca de 15 minutos antes de se dar o acidente.

Segundo “O Globo”, várias equipas de resgate estavam a tentar aproximar-se do local do acidente, mas este é de difícil acesso e as condições climatéricas dificultaram também a chegada ao local.

O acidente ocorreu às 22h15 locais, 3h15 desta terça-feira em Lisboa.