Secção: Atualidade

Seis gestores saem com Domingues da administração da Caixa

Tempo de leitura: 2 m

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) comunicou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a renúncia ao cargo do seu presidente, António Domingues, bem como de seis vogais do conselho de administração.

«A Caixa Geral de Depósitos, S.A. informa que o Senhor Dr. António Domingues renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração. Mais informa que apresentaram igualmente a renúncia aos cargos de vogais do Conselho de Administração os Senhores Dr. Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro, Dr. Henrique Cabral de Noronha e Menezes, Dr. Paulo Jorge Gonçalves Pereira Rodrigues da Silva, Dr. Pedro Lopo de Carvalho Norton de Matos, Dr. Angel Corcóstegui Guraya e Dr. Herbert Walter", refere a nota enviada esta segunda-feira ao regulador do mercado.

Da equipa de António Domingues houve quatro administradores que não apresentaram a demissão: Emílio Rui Vilar, João Paulo Tudela Martins, Tiago Ravara Marques e Pedro Leitão.

Entretanto, a Comissão Europeia disse que aguarda que as autoridades portuguesas apresentem a nova equipa de gestão da CGD, depois de António Domingues ter estado presente em Bruxelas em três reuniões sobre a recapitalização da Caixa. «A comissão toma nota do anúncio. Vamos esperar que as autoridades portuguesas apresentem a nova equipa de gestão», disse ao “Expresso” fonte do executivo comunitário.

A demissão de António Domingues surge após várias semanas de polémica à volta da nova administração da CGD. Os limites salariais dos gestores da Caixa – assunto que envolveu a discussão sobre as alterações ao Estatuto dos Gestores Públicos – e a questão da entrega das declarações de património e de rendimentos no Tribunal Constitucional – que levantou a dúvida sobre se o Governo teria feito algum acordo que dispensaria esses administradores de entregarem as respetivas declarações – foram os dois principais temas que geraram discussão nas últimas semanas.