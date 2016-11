Secção: Atualidade

Congresso confirma António Saraiva e elege Eduardo Brito para a Comissão Política Distrital do PS

António Saraiva foi hoje confirmado como presidente da Federação do PS da Guarda.

O congresso federativo dos socialistas do distrito, realizado em Celorico da Beira, ficou marcada por um compromisso entre as duas facções que têm protagonizado os últimos meses da vida do PS guardense, já que Eduardo Brito liderou a única lista candidata à comissão política distrital.

No discurso de encerramento dos trabalhos, António Saraiva sublinhou que «é preciso que o PS se una» para ser um partido «vencedor nas autárquicas».

Por sua vez, Eduardo Brito, em declarações aos jornalistas, afirmou que o

PS saiu «muito mais reforçado» do congresso federativo, onde «houve um consenso a favor dos problemas que o distrito tem e há que mobilizar esforços dentro do PS para conseguir reverter a situação». Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.