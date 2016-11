Secção: Atualidade

PS aproxima-se da maioria absoluta, segundo sondagem

Quase ano após o atual Governo ter tomado posse, a Universidade Católica de Lisboa divulga uma sondagem que revela que, se os portugueses fossem hoje às urnas, as suas intenções de voto iam recair para a esquerda.

O PS, o Bloco de Esquerda e a CDU somam 57 por cento das intenções de voto, na sondagem feita pela instituição de ensino superior para a RTP, a Antena 1, o “Diário de Notícias” e “Jornal de Notícias”. O Presidente da República sobressai nesta sondagem pelo recorde de popularidade. Numa escala, de zero a 20, Marcelo Rebelo de Sousa tem nota de 16,3 e 97 por cento de avaliações positivas.

Os socialistas lideram as escolhas, com 43 por cento das intenções de voto, e os sociais-democratas atingem os 30 por cento. No estudo divulgado pelos meios de comunicação, esta sexta-feira, o Bloco de Esquerda surge com 8 por cento, a CDU e o CDS-PP têm cada um 6 por cento. Em relação ao PSD e CDS, os partidos da direita juntos somam 36 por cento das intenções de voto, abaixo dos 41 por cento de 2015.

No que diz respeito aos restantes partidos que sustentam o Governo, o Bloco de Esquerda e CDU perdem aproximadamente 2 por cento face às legislativas do ano passado. No caso do PAN, o estudo indica que tem 2 por cento das intenções de voto. Já os indecisos contabilizam 21 por cento.

Questionado sobre o número de indecisos, João António, responsável pela sondagem, disse ao “Diário de Notícias” que «muitas pessoas não decidiram ainda como vão votar e muitas ainda mudarão de ideias até lá». «Comparando estes resultados com os da sondagem realizada há cerca de um ano, num período pós-eleitoral conturbado, verifica-se que há hoje uma maior percentagem de indecisos».

Quanto aos líderes partidários, nesta sondagem António Costa é o mais popular, com uma nota de 12,3 e 81 por cento de avaliações positivas. Ao atual primeiro-ministro segue-se Catarina Martins, registando 11,6 e 77 por cento; Jerónimo de Sousa (10,5 e 69 por cento de avaliações positivas) e Assunção Cristas (10,1 e 70 por cento).