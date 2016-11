Secção: Atualidade

Neve fez visita à Guarda

Tempo de leitura: 1 m

A queda de neve na Guarda, onde algumas ruas de maior inclinação estiveram fechadas ao trânsito durante a manhã, levou hoje a proteção civil municipal a apelar aos condutores para que circulem com precaução.

O vereador Sérgio Costa, coordenador do serviço municipal de proteção civil, referiu que a neve que caiu durante a madrugada, essencialmente na parte mais alta da cidade, não originou o encerramento de vias rodoviárias e a circulação automóvel é feita com normalidade, embora com precaução.

No centro da cidade estiveram fechadas as ruas mais inclinadas, que tradicionalmente são encerradas logo que neva, como a rua Ribeiro Sanches, a Rua do Encontro e a Rua Mestre de Avis, indicou. O tempo melhorou a meio da manhã e as escolas estão a funcionar com normalidade.

Segundo Sérgio Costa, esta madrugada estiveram no terreno sete viaturas limpa-neves e cerca de 40 homens da autarquia, dos Serviços Municipalizados e dos bombeiros que procederam à limpeza das vias e ao espalhamento de salgema nas vias.

Na Serra da Estrela, todas as estradas de acesso ao maciço central estão cortadas desde quinta-feira, com exceção da ligação Seia-Sabugueiro.