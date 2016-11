Secção: Desporto

Comandados de António Alves tiveram tarde histórica perante um Vilar Formoso desinspirado e desfalcado por várias lesões

Fornos de Algodres goleou e sobe à liderança

Tempo de leitura: 2 m

Fornenses passam a comandar o Distrital da Iª Divisão da AF Guarda

Numa tarde muito chuvosa, com o relvado do municipal da Serra da Esgalhada em condições aceitáveis, a AD Fornos de Algodres alcançou uma goleada na receção ao frágil Vilar Formoso, que apresentou uma equipa de recurso devido à onda de lesões que afeta o seu plantel.

Em jogo da oitava jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, os locais abriram ao ativo cedo com João Neves a rematar para fora do alcance do guardião Rebelo. Alguns minutos depois, nova investida pela direita de Fábio Matos que colocou para Bruno Costa ampliar a vantagem para o Fornos. Sem grandes opções, os “leões” da fronteira ainda se aventuram no ataque e, numa dessas poucas jogadas, foram premiados com um penálti assinalado pelo árbitro Bruno Alves – falta na área que nem o público nem nós conseguimos visualizar. Na conversão, Macedo não desperdiçou e com um remate forte e colocado reduziu o marcador dando algum ânimo ao Vilar Formoso. Volvidos 26 minutos, uma combinação do setor atacante fornense foi concluída por Kim entre um aglomerado de jogadores. Estava feito o 3-1.

No primeiro tempo Ivan era um dos mais inconformados da formação visitante e pouco antes do intervalo rematou de meia distância, mas a bola saiu por cima da baliza de Gonçalo. Avassalador, o Fornos chegou ao quarto golo por Gustavo, que finalizou de forma certeira um canto. Os locais voltaram a entrar a todo o gás no segundo tempo com Bruno Costa a bisar na partida num remate cruzado Estava feito o quinto dos fornenses que, aos 52’, numa jogada rápida de Rui Lopes marcaram o sexto golo de um encontro onde já “cheirava” a goleada. O cruzamento para a área foi finalizado por Bruno Gomes. Tudo saía bem aos locais perante um Vilar Formoso que, a partir daqui, se preocupou a limitar os danos. A toada fornense não se alterou e os golos aconteceram com naturalidade. Aos 60’, Rui Lopes, que trabalhou imenso na partida, também bisou.

Depois, Lourenço, um lateral muito promissor, estabeleceu o resultado com dois remates de belo efeito aos 75’ e 81’, bisando também ele. O 9-1 final comprova as credenciais do Fornos de Algodres neste campeonato, enquanto o Vilar Formoso apresentou-se com muitas baixas, mas também algo desinspirado. Arbitragem infeliz nalguns lances importantes, mas o trio tem qualidade para poder fazer mais e melhor.

António Pacheco