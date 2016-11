Secção: Cultura

GNR atua no Dia da Cidade

Os GNR atuam domingo (21h30) no TMG, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

A banda de Rui Reininho apresenta “Afetivamente”, um concerto acústico de revisitação da sua longa carreira de 35 anos. Ao som do baixo acústico, do violino, do piano e da voz menos elétrica do vocalista os clássicos que celebrizaram o Grupo Novo Rock vão soar de forma diferente. Este conceito de espetáculo tem por objetivo colocar o grupo do Porto mais próximo do público através de clássicos como “Bellevue”, “Sangue Oculto”, “Dunas”, “Sete Naves” ou “Pronúncia do Norte”. No passado dia 11 de novembro os GNR receberam a Medalha de Mérito da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) que com esta distinção quis homenagear «uma formação marcante na história musical portuguesa, que muito contribuiu para consolidar a história do “rock” português com criatividade e irreverência», justificou a cooperativa de autores.