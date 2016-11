Secção: Guarda 817

Guarda

Cidade celebra 817 anos no domingo

Conferências, desporto, música, exposições e inaugurações são as propostas da Câmara da Guarda para comemorar os 817 anos da atribuição do foral por D. Sancho I. O Dia da Cidade celebra-se no domingo, mas as festividades começam hoje.

Esta manhã, o grupo VicenTeatro apresenta na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) a peça “O Guarda da Guarda que Guarda a Guarda”, sobre a fundação da cidade mais alta, para os alunos das escolas do primeiro ciclo do concelho. Ao final do dia (18 horas) será lançado o nº36 da revista cultural “Praça Velha” dedicado ao tema “Judeus e Cristãos em terras de fronteira: diálogos e conflitos”. Para amanhã está prevista a inauguração das exposições fotográficas “Transversalidades 2016”, do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), na galeria de arte do TMG e “Rumores do mundo: olhar a diversidade que nos rodeia”, seguida de tertúlia, no café-concerto. O sábado começa com um torneio de futebol infantil no pavilhão de São Miguel a partir das 9h30 e inclui ainda o debate “Foto(geo)grafia: imagem e território” e a abertura da exposição “Imaginar o território: uma geografia do olhar”, duas iniciativas a realizar na BMEL.

A mostra de fotografia “Olhos nos Olhos”, de Monteiro Gil, será inaugurada à tarde no Paço da Cultura, enquanto o TMG acolhe, a partir das 15 horas, as conferências “Guarda Weather Summit” e “Da cidade mais alta até aos Himalaias”. A Invernal de BTT, com partida e chegada junto ao estádio municipal, e um torneio internacional de basquetebol no pavilhão de São Miguel marcam o início do Dia da Cidade logo pela manhã. Para as 10h30 está previsto o habitual hastear da bandeira, seguido da sessão solene nos Paços do Concelho presidida pelo ministro do Ambiente, José Pedro de Matos Fernandes. Na cerimónia vão ser condecoradas catorze personalidades e entidades da Guarda (ver lista), sendo ainda apresentados dois projetos ambientais.

As comemorações contemplam também a inauguração do troço do Caminho de Santiago no concelho, junto à Alameda de Santo André. À tarde o município inaugura obras nas freguesias de João Antão, Vila Garcia e Alvendre, realizando-se às 18h30 a ligação da Iluminação de Natal, no Largo João de Almeida. A efeméride termina com o concerto dos GNR no TMG.

Os homenageados

A medalha de honra do município grau ouro será concedida ao cientista Fernando Carvalho Rodrigues «pelos seus serviços de muito excecional relevância». Com a distinção, o atual presidente da Assembleia Municipal passa a ter o título de “Cidadão Honorário da Guarda”.

A medalha de mérito municipal grau prata será entregue a Fernando Nelas Pereira (artesão cesteiro), Manuel Luís dos Santos (historiador), José Neves (ator), Virgílio Ferro Bento (investigador), Luís Figueiredo (investigador), Orlindo Cabeças (comandante dos Bombeiros de Gonçalo), Maria de Lurdes Rocha Vieira (fundadora da Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes), Manuel Pereira de Matos (vigário geral da Diocese da Guarda) e, a título póstumo, Sérgio Rocha (bombeiro falecido no incêndio de Famalicão em julho de 2006). Serão também distinguidos o Conservatório de Música de São José da Guarda, Centro de Assistência Social da Guarda, Escola Profissional da Guarda e Centro Cultural “Os Serranos”, sediado nos Estados Unidos da América e que tem promovido e divulgado as potencialidades e tradições da Serra da Estrela.