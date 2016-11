Secção: Sociedade

Recinto de feiras vai acolher 53 expositores portugueses e 48 espanhóis

VIª Feira EcoRaia realiza-se em Salamanca

Festival EcoRaia irá decorrer no Sabugal em 2017

A sexta edição da Feira Transfronteiriça EcoRaia regressa a 10 e 11 de dezembro e desta vez acontece em Salamanca, no recinto de feiras, para dinamizar o tecido produtivo e divulgar os produtos regionais.

O certame vai acolher 101 expositores, dos quais 53 portugueses e 48 espanhóis. Entre as novidades desta edição, cujo orçamento ronda os 150 mil euros, destaca-se um espaço de “showcooking” por onde vão passar alunos e docentes das escolas de hotelaria do Fundão, Manteigas, Santa Marta de Tormes (Salamanca) e da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do IPG, que realizarão apresentações e degustações de alimentos típicos de cada região. De acordo com Javier Hidalgo, deputado delegado do Turismo e Património Artístico e Documental de Salamanca, vão participar «16 municípios portugueses, que fazem com que a EcoRaia abranja um território mais vasto». Para José Manuel Biscaia, presidente da Câmara de Manteigas e da Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), este é «um evento da máxima importância, não pela sua grandeza, mas pela grandiosidade interior que representa».

A AMCB e a Diputación de Salamanca esperam a participação de centenas de produtores ecológicos e artesanais de ambos os lados da fronteira, para que se possa contribuir para o processo de dinamização, modernização e diversificação do setor agroalimentar e turístico da Beira Interior Norte e da província de Salamanca. José Manuel Biscaia aproveitou a conferência de imprensa, realizada terça-feira em Vilar Formoso, para anunciar a realização da primeira edição do Festival EcoRaia em 2017. Esta feira ao ar livre vai decorrer no Sabugal em junho, numa data a definir. «Cada município terá um festival, ficando a cargo dos seus autarcas decidirem qual a melhor altura para o realizar», adianta o edil.