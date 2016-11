Secção: Sociedade

«São escolas como esta que conseguem prestigiar o ensino profissional», disse Tiago Brandão Rodrigues na comemoração do décimo aniversário da instituição

Ministro da Educação elogia Ensiguarda

Governante lançou a primeira pedra da empreitada da futura residência de estudantes

Tiago Brandão Rodrigues visitou, na passada sexta-feira, a Ensiguarda, na Guarda, por ocasião do décimo aniversário daquela escola profissional da cidade mais alta.

Para o ministro da Educação, «é importante ver como o ensino profissional é um dos pilares mais importantes para a qualificação dos portugueses». E considerou que «são escolas como esta que conseguem prestigiar o ensino profissional e que mostram que muitos alunos deste ensino conseguem chegar ao superior, acabando por dar belíssimas cartas». Durante a cerimónia, e perante muitos dos cerca de 400 alunos da escola, o diretor João Raimundo não deixou de assinalar a importância da instituição, «cuja filosofia assenta desde o princípio na aposta da qualidade» e baseia-se em valores como «a tolerância, justiça, compreensão, não discriminação, igualdade, liberdade, responsabilidade e da democracia». Por sua vez, Álvaro Amaro caracterizou o estabelecimento de ensino como «escola amiga da cidade», afirmando também que a Guarda é «amiga da educação». O presidente da Câmara aproveitou a ocasião para dizer ao ministro da Educação que «há cursos no interior, do ensino técnico-profissional e do superior, tão bons ou melhores que em Lisboa e no Porto», reclamando «coragem política para apertar os números de vagas nessas áreas metropolitanas para que os alunos sejam conduzidos a frequentar esses cursos no interior».

Nesta visita à Ensiguarda o governante lançou ainda a primeira pedra da empreitada da futura residência de estudantes, que vai ser construída junto ao parque municipal. «É ótimo ver que estes alunos têm instalações fantásticas e é bom ver como se juntam em momentos de festa e celebração como o lançamento da primeira pedra de uma nova residência », disse Tiago Brandão Rodrigues em declaração aos jornalistas. O projeto representa um investimento superior a um milhão de euros e o edifício, de dois pisos, estará concluído no início do próximo ano letivo, de acordo com a Ensiguarda. Durante as comemorações dos 10 anos da escola profissional da Guarda foi ainda inaugurada a ampliação e requalificação das instalações na Rua Comandante Salvador Nascimento.