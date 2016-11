Secção: Em Foco

Mais uma oportunidade perdida para a Guarda na área da saúde

Unidade de Radioterapia fica em Viseu

Serviço vai abranger os distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu

O Ministério da Saúde já decidiu onde vai sediar o serviço de Radioterapia que vai servir os distritos da Guarda, Castelo Branco e Viseu. A unidade ficará no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu e deverá começar a funcionar em 2017. A decisão foi confirmada pelo ministro Adalberto Campos Fernandes durante o debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2017, na semana passada.

Questionado pela deputada Isaura Pedro (PSD), de Viseu, o governante declarou que «a decisão política de instalar o serviço de Radioterapia no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu está tomada» e que o mesmo deverá arrancar no próximo ano. Cai assim por terra a expetativa da unidade vir a ser instalada na Guarda, cuja centralidade regional era um dos principais argumentos, ou no Fundão, defendida, por unanimidade, pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Ao que tudo indica, um parecer da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) já recomendava Viseu para a instalação deste centro, tendo o secretário de Estado da Saúde Manuel Delgado afirmado este ano numa sessão da Comissão Parlamentar da Saúde, que «concordava com esse parecer e que era provável que a decisão final fosse nesse sentido», recordou Isaura Pedro.

Por cá, o assunto já levou o presidente da Federação do PS a contactar os deputados socialistas eleitos pelo círculo da Guarda para apurarem quais foram os argumentos que ditaram esta decisão. «Vamos aguardar. Mas espero que haja outros desafios e complementaridades na Guarda, que poderá ficar com outros centros de diagnóstico», disse o líder socialista. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) lembrou que «a questão foi discutida pela CIM», que aprovou «por unanimidade que iria para o Fundão. Obviamente que preferia que fosse para a Guarda, mas foi uma decisão política, não passou por mim». Em entrevista a O INTERIOR (ver página 10), Carlos Rodrigues afirma que «seria do nosso interesse» ter a Radioterapia no Sousa Martins, mas «não tenho responsabilidade política para isso». Em abril deste ano a Assembleia Municipal da Guarda aprovou, por unanimidade, uma moção que defendia a instalação na cidade das novas unidades de Medicina Nuclear e de Radioterapia para servir o Interior Centro.