Secção: Atualidade

Autarquias portuguesas posicionam-se para captar investimento da Tesla

Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se para atrair o investimento da construtora de carros elétricos Tesla. Segundo o “Jornal de Negócios”, a marca norte-americana já se reuniu com o Governo português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal.

Perante essa possibilidade, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros elétricos e as baterias de iões de lítio da marca.

O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. «O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de investimento e de emprego», anunciou a autarquia nas redes sociais.

Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de trabalho. Também o município de Palmela, onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa; e Mangualde, sede do grupo PSA no nosso país, estão a movimentar-se para receber a Tesla. «Nós queremos que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do negócio», disse João Azevedo ao “Negócios”.

No início de novembro, o líder da Tesla, Elon Musk, revelou que a companhia estava a planear instalar uma fábrica na Europa e que o país seria escolhido no próximo ano. Contactada pelo “Negócios”, a Tesla apontou que uma fábrica europeia só avançará a longo prazo: «Atualmente não estamos à procura de uma localização», disse o porta-voz da marca.