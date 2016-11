Secção: Atualidade

António Costa encerra jornadas parlamentares do PS na Guarda

As jornadas parlamentares do PS terminam hoje na Guarda com a intervenção do secretário-geral do partido e primeiro-ministro.

António Costa já está a intervir no Hotel Vanguarda. As jornadas foram dedicadas ao tema “Valorizar o Território, Relançar a Economia”.