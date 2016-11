Secção: Atualidade

Subsídios de parentalidade pagos com atraso

Tempo de leitura: 1 m

Muitas famílias portuguesas queixam-se de atrasos de pelo menos dois meses no pagamento dos subsídios de parentalidade (para filhos recém-nascidos), revela o “Expresso”.

O Instituto da Segurança Social garantiu que «as prestações de parentalidade, a 30 de setembro, tinham um tempo médio de deferimento de cerca de 20 dias». Contudo, a mesma instituição disse não saber quanto tempo demoram depois esses montantes a chegar às contas bancárias das famílias.

A Segurança Social admitiu ainda que no subsídio parental alargado - um apoio por um período até três meses após o subsídio parental inicial - que o tempo médio de deferimento dos pedidos a nível nacional é de 45 dias. «Ainda assim, comparando com o período homólogo, o tempo médio de deferimento dos pedidos caiu de uma média nacional de 49 dias para 45 dias», justificou.

O Instituto da Segurança Social esclareceu também que o subsídio parental alargado é requerido em regra com o subsídio parental inicial, «mas só é pago no final deste, o que influencia o tempo médio de deferimento do mesmo».