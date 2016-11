Secção: Atualidade

Pensões mínimas podem ter aumento extraordinário de 6 euros

As pensões mínimas que tinham ficado de fora do aumento extraordinário de 10 euros (inscrito pelo Governo para o Orçamento de Estado de 2017 para as pensões abaixo dos 628 euros) poderão, afinal, também receber um aumento extraordinário na ordem dos seis euros.

A informação é avançada pela TVI e confirmada ao Expresso por uma fonte próxima às negociações, revelando que foi esse o valor aproximado proposto pelo Governo nas conversas que ainda tem em curso com BE e PCP para a apresentação de alterações ao Orçamento na discussão do diploma na especialidade.

O Governo está ainda a negociar a inclusão de um aumento nas pensões mínimas no OE2017, embora assuma que a margem para acomodar esse acréscimo de custos no orçamento do próximo ano é diminuta.

A contraproposta do Governo pretende, no entanto, fazer face às pressões que têm sido feitas por PCP e BE para ir além do aumento extraordinário de 10 euros já acordado para as pensões abaixo dos 630 euros.