Desporto

Radiomodelismo

Europeu A vai correr-se na pista das Freixedas

A localidade de Freixedas (Pinhel) vai acolher a “prova rainha” do Europeu da modalidade no próximo ano.

A escolha da pista local para ser palco do Campeonato da Europa A já foi comunicada ao clube pela Federação Europeia de Radiomodelismo (EFRA), faltando apenas a assembleia-geral decidir em que datas se realizará – ao que tudo indica, deverá acontecer no Verão. «Esta prova destina-se aos pilotos de topo, em que participam os construtores de carros com equipas oficiais. Tirando os mundiais, que se realizam de quatro em quatro anos, é o auge da modalidade e uma competição pela qual se batem vários países», disse o diretor Clube de Radiomodelismo de Freixedas. Aires da Costa afirma que a escolha da pista do concelho de Pinhel é uma «ótima notícia» e «o reconhecimento da Federação Europeia pela nossa organização do Europeu B 1:8 TT no passado mês de junho e pela qualidade das estruturas da nossa pista». A organização espera contar com a participação de «cerca de 160 pilotos» e vai começar a trabalhar «na divulgação da prova e na obtenção de apoios».