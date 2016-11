Secção: Desporto

Serranos venceram na Póvoa de Varzim por 1-0 e alcançam um dos melhores registos na prova

Sp. Covilhã segue para os oitavos da Taça de Portugal

Tempo de leitura: 2 m

Avançado Harramiz voltou a ser decisivo ao apurar serranos com golo no primeiro tempo

O Sp. Covilhã é a primeira equipa apurada para os oitavos de final da Taça de Portugal após vencer 1-0 no terreno do Varzim, também da IIª Liga, no domingo.

Os visitantes entraram melhor nesta partida da quarta eliminatória, perante uma formação local que demorou a travar as rápidas transições do adversário e não conseguiu lançar contra-ataques eficazes. Por isso, não surpreendeu a vantagem conseguida pelo Covilhã aos 20’, numa jogada iniciada com um erro defensivo do central poveiro Nélson Agra. Harramiz ganhou a bola, tabelou com Davidson e surgiu na área para desferir um forte remate, que ainda ressaltou em Delmiro, antes de entrar na baliza de Paulo Cunha. O Varzim demorou a reagir, e, apesar de um livre de Jean e de um cabeceamento de Rui Costa, não conseguiu inverter a desvantagem com que se chegou ao intervalo. No segundo tempo foi novamente o Sp. Covilhã que surgiu melhor, criando boas oportunidades para dilatar o marcador, perante um Varzim sem ambição.

Medarious, aos 60’, teve duas hipóteses para fazer o 2-0, mas valeu uma boa defesa de Paulo Cunha e, pouco depois, o poste da sua baliza a devolver o remate do atacante. Só depois da hora de jogo, e com o técnico João Eusébio a colocar, faseadamente, todos os avançados que tinha à disposição, os locais conseguiram crescer e ainda ameaçar o empate. Éder Diez (ex-Covilhã), com a baliza aberta, já na fase final, desperdiçou de forma displicente a igualdade, sucedendo-se depois outras iniciativas que acabaram por pecar pelo demasiado voluntarismo. A vitória do Sp. Covilhã não sofre contestação.