Secção: Região

Secretária de Estado Adjunta e da Justiça inaugurou certame, lembrando a «conquista» da reabertura do Tribunal

«Milhares de pessoas» no Festival Económico da Mêda

Tempo de leitura: 2 m

Produtos locais estiveram em destaque num total de 70 expositores

«Sem um interior forte o país também não tem desenvolvimento. Portugal não é apenas Lisboa, Porto e litoral». Foi com estas palavras que a secretária de Estado Adjunta e da Justiça marcou, na sexta-feira, a inauguração do terceiro Festival Económico da Mêda. Helena Mesquita Ribeiro aproveitou a ocasião para lembrar a «conquista» da reabertura do Tribunal da Mêda, que «embora não vá reabrir com todas as valências que tinha, vai permitir que todos os julgamentos criminais sejam realizados aqui».

Entre sexta-feira e domingo, no pavilhão gimnodesportivo municipal estiveram em destaque os vinhos, queijo, mel, doçaria, agropecuária, caça, turismo e a gastronomia, num total de 70 expositores. Para o presidente da Câmara, esta é uma forma de «trazer gente à nossa terra, promovendo os produtos locais». Anselmo Sousa faz um «balanço muito positivo» do evento e não tem dúvidas de que por lá passaram «milhares de pessoas». Quanto ao dia mais forte em termos de adesão, o autarca afirma que foi sábado, uma vez que «tivemos o Marco Paulo e a atração musical traz muita gente». No entanto, também o último dia contou com a visita de «muita gente».

A terceira edição do Festival Económico terminou da melhor maneira e agora é tempo de «avaliar todos os aspetos e tentar melhor para o próximo ano». Segundo Anselmo Sousa, esta é «uma aposta para continuar». A passada sexta-feira foi também dia de comemorações do feriado municipal, que contaram com a presença de Helena Mesquita Ribeiro e Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal. A sessão solene ficou marcada pela apresentação da aplicação para smartphones “JiTT.Travel”, um áudio guia inteligente, escrito por historiadores, que gera o melhor percurso no tempo que tem disponível no local onde se encontra. Foi ainda anunciada a requalificação do parque industrial e a reabertura do Tribunal da Mêda, já em 2017.