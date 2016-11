Secção: Sociedade

Conquistar os investidores pelo estômago foi a aposta da “startup” sediada no Fundão que criou um robô que segue as pessoas e serve cafés

Follow Inspiration alia-se à Delta e distribuiu cafés na Web Summit

Follow Inspiration foi a única empresa da região a participar na maior conferência internacional de tecnologia

Do Fundão para a Web Summit, em Lisboa, a Follow Inspiration foi a única empresa da região a participar na maior conferência internacional de tecnologia, que terminou na passada quinta-feira.

Entre 67 startups portuguesas, a Follow Inspiration destacou-se com o multipremiado carrinho de compras autónomo, o WiiGo, mas apresentou uma novidade. Fruto de uma aliança com a Delta, a empresa tecnológica lançou o Delta Qoffe Car, «um carro autónomo para servir café, projeto que tem na base a tecnologia wiiGO», explicou o CEO da empresa, Luís de Matos. O projeto nasceu em 2011, quando o empreendedor era estudante de Engenharia Informática na Universidade da Beira Interior. Desde então o wiiGO tem conquistado vários prémios. A participação num dos maiores encontros europeus de tecnologia, empreendedorismo e inovação permitiu «estabelecer uma relação com potenciais investidores de Série A na área da robótica, tendo em vista o inicio de uma estratégia de investimento para o futuro», salienta Luís de Matos, para quem a colaboração com a marca de cafés trouxe « elevado reconhecimento internacional», ao mesmo tempo que divulgaram uma tecnologia totalmente criada por si.

Esta passagem pela Web Summit pode abrir portas para o futuro, não só pelos contactos efetuados com potenciais parceiros, mas também porque permitiu «recolher informação sobre novas tendências na área da robótica», com vista à industrialização e internacionalização do wiiGO. Tudo isto faz querer a Luís de Matos que «o balanço é muito positivo, quer em termos mediáticos, quer em termos de reconhecimento e projeção da tecnologia wiiGO». Na Web Summit esta tecnologia pode mostrar todo o seu «potencial e versatilidade», mas falta agora aguardar que «o interesse manifestado se traduza em negócios e investimento», espera o CEO. Mas há já uma certeza para Luís de Matos: «Vamos continuar o nosso caminho em busca do sucesso», sublinha. E nem o facto de estarem localizados no interior, onde, por vezes, as oportunidades parecem ser menores, será «uma barreira» ao desenvolvimento do projeto.

Luís de Matos diz, aliás, nunca ter sentido que «o facto de sermos do interior constituísse um entrave à divulgação ou expansão de projetos». Se existiu por vezes alguma dificuldade «foi a captação de recursos humanos altamente qualificados e em áreas de desenvolvimento específicas», confessa o CEO, que lamenta a dificuldade de convencer os profissionais a fixarem-se no interior do país. No entanto, o jovem empreendedor acredita que «a realidade possa ser diferente» nos próximos anos.