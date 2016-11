Secção: Em Foco

A UBI elegeu na semana passada alguns dos 21 elementos do órgão que, entre outras funções, vai escolher o próximo reitor

António Fidalgo sem maioria no Conselho Geral

Já estão eleitos 21 elementos, de um total de 29, do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior (UBI). As eleições decorreram na passada quarta-feira e professores, estudantes e pessoal não docente decidiram quem os representaria naquele órgão que, entre outras funções, vai escolher o novo reitor. Falta ainda eleger oito elementos, que serão personalidades externas academia.

Com um maior número de mandatos em disputa, um total de 15, o corpo de professores e investigadores votou maioritariamente na lista liderada por Ana Paula Duarte. A Lista B, apoiante do atual reitor, António Fidalgo, colocou nove elementos no órgão máximo da UBI. Já a lista A, encabeçada por José Ignacio, afeta ao antigo reitor Manuel Santos Silva, elegeu seis representantes. Relativamente aos estudantes, foi também vencedora a Lista B, entre três apresentadas. Liderada por Jorge Pereira, a lista conseguiu quatro lugares no Conselho Geral, enquanto a lista A, cujo primeiro elemento era Adriana Gomes, elegeu apenas um elemento. Já a Lista C não conseguiu qualquer representante.

No que toca ao pessoal não docente e não investigador foi necessário uma segunda volta, realizada na passada sexta-feira. Inicialmente foram apresentadas cinco listas, tendo ido a votos na segunda tentativa apenas duas. A única vaga disponível para este grupo foi conseguida pela Lista D, encabeçada por Paulo Roque. Após este ato eleitoral ficou claro que António Fidalgo não está em maioria no Conselho Geral, já que os apoiantes de Santos Silva conseguiram eleger seis representantes dos professores, quatro dos estudantes e um dos funcionários.

Na próxima reunião vão ser votadas as propostas para a escolha das oito personalidades externas que vão integrar este órgão. Uma das primeiras missões do novo Conselho Geral será a eleição do reitor da UBI, um processo que vai decorrer no primeiro semestre de 2017.