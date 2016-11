Secção: Em Foco

Tribunal de Contas deu aval a operação financeira que permitirá pagar 11 milhões do PAEL e oito milhões do plano de saneamento financeiro do município

Câmara da Guarda com visto para empréstimo de 19 milhões de euros

Executivo adjudicou reabilitação dos antigos Paços do Concelho (na foto) e do Quintal Medroso

O Tribunal de Contas deu visto favorável à contração por parte da Câmara da Guarda de um empréstimo de 19 milhões de euros para substituir um crédito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e o relacionado com saneamento financeiro.

A decisão foi revelada pelo presidente da Câmara na última reunião do executivo, realizada na segunda-feira. «Após largos meses de diálogo com o Tribunal de Contas obtivemos o visto para um empréstimo em condições mais favoráveis que vai liquidar 11 milhões de euros do PAEL e mais oito milhões do plano de saneamento financeiro da autarquia», adiantou Álvaro Amaro aos jornalistas no final da sessão. Segundo o edil, com esta opção o município vai «poupar, em dez anos, mais de 1,5 milhões de euros, ou seja, 150 mil euros por ano, dinheiro com o qual poderemos fazer mais coisas». Nesta sessão foi também adjudicada a reabilitação dos antigos Paços do Concelho e dos edifícios e jardins do Solar Teles de Vasconcelos. Situado na Praça Velha, o primeiro destina-se a acolher a sede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e vai ser requalificado pela empresa guardense António Saraiva & Filhos por 287 mil euros, mais IVA. A empreitada tem a duração de 210 dias.

O segundo vai receber a sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e a obra foi entregue à construtora O2S pelo preço de 323.440 euros, mais IVA, tendo como prazo 210 dias. «Seremos rigorosos no cumprimento dos prazos porque temos moral para isso ao pagarmos a horas», afirmou Álvaro Amaro, que receia que estas duas obras não estejam prontas antes do final de 2017. A vereadora do PS absteve-se nestes dois pontos. Graça Cabral, a única eleita da oposição que participou na reunião devido à ausência de Joaquim Carreira no estrangeiro por motivos profissionais, justificou a posição com votação semelhante aquando da aprovação dos referidos projetos e abertura dos concursos. «O PS considera que a Câmara poderia ter optado por requalificar outros edifícios que estão ao abandono e em estado de ruína no centro histórico», declarou.

Unanimidade mereceu a proposta de abertura de um período de discussão da proposta de reordenamento da circulação rodoviária no Bairro Nª. Sra. dos Remédios. O estudo elaborado pelos técnicos da autarquia está concluído e vai ser apresentado aos residentes daquela zona residencial da cidade, onde foi criado um autêntico labirinto rodoviário após obras de requalificação. «Há ali um problema para o qual nos têm alertado vários moradores. O estudo aponta algumas alterações, se a grande maioria concordar procederemos às mudanças necessárias. Caso contrário não, porque não mudamos o trânsito só por mudar», justificou Álvaro Amaro.

Catorze personalidades e instituições distinguidas no Dia da Cidade

A Câmara da Guarda vai atribuir medalhas de honra e de mérito a 14 personalidades e instituições ligadas ao concelho no Dia da Cidade, que se comemora a 27 de novembro.

A proposta de atribuição de condecorações de reconhecimento público foi aprovada por unanimidade na reunião do executivo de segunda-feira. Assim, a medalha de honra do município grau ouro será concedida ao cientista Fernando Carvalho Rodrigues «pelos seus serviços de muito excecional relevância». Com a distinção, o atual presidente da Assembleia Municipal passa a ter o título de “Cidadão Honorário da Guarda”.

A medalha de mérito municipal grau prata será entregue a Fernando Nelas Pereira (artesão cesteiro), Manuel Luís dos Santos (historiador), José Neves (ator), Virgílio Ferro Bento (investigador), Luís Figueiredo (investigador), Orlindo Cabeças (comandante dos Bombeiros de Gonçalo), Maria de Lurdes Rocha Vieira (fundadora da Delegação da Associação Portuguesa de Deficientes), Manuel Pereira de Matos (vigário geral da Diocese da Guarda) e, a título póstumo, Sérgio Rocha (bombeiro falecido no incêndio de Famalicão em julho de 2006).

Serão também distinguidos o Conservatório de Música de São José da Guarda, Centro de Assistência Social da Guarda, Escola Profissional da Guarda e Centro Cultural “Os Serranos”, sediado nos Estados Unidos da América e que tem promovido e divulgado as potencialidades e tradições da Serra da Estrela. No Dia da Cidade serão igualmente homenageados 25 funcionários da Câmara com a medalha de excelência e dedicação do município. A sessão solene dos 817 anos da Guarda será presidida pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.