Secção: Atualidade

Secretária Adjunta e da Justiça inaugurou Festival Económico da Mêda

«Sem um interior forte o país também não tem desenvolvimento. Portugal não é apenas Lisboa, Porto e litoral». Foi com estas palavras que a secretária Adjunta e da Justiça brindou os presentes na inauguração do terceiro Festival Económico da Mêda. Helena Mesquita Ribeiro aproveitou a ocasião para lembrar a «conquista» da reabertura do Tribunal da Mêda, que «embora não vá reabrir com todas as potencialidades que tinha, vai permitir que todos os julgamentos criminais sejam realizados aqui na cidade».

Até domingo, no pavilhão gimnodesportivo municipal vão estar em destaque os vinhos, queijo, mel, doçaria, agropecuária, caça, turismo e a gastronomia. Além disso, uma área do evento está reservada à participação de coletividades, Juntas de Freguesia, maquinaria agrícola, automóveis e outras atividades de ar livre, num total de setenta expositores. Às 17 horas realiza-se um magusto convívio para toda a população. À noite atua o cantor Luizinho de Portugal.