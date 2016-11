Secção: Atualidade

Combustíveis baixam novamente na segunda-feira

Os preços dos combustíveis vão voltar a descer na segunda-feira, após terem registado a maior descida dos últimos nove meses esta semana. A instabilidade devido à forte desvalorização do petróleo nos mercados internacionais volta a fazer-se sentir nos postos de combustíveis portugueses.

A partir de dia 14, a gasolina deverá cair 2,5 cêntimos por litro e o gasóleo custará menos entre 0,5 e 1 cêntimo por litro, segundo o “Jornal de Negócios”. Será a segunda queda consecutiva do preço dos dois combustíveis em simultâneo. Além da desvalorização do barril do petróleo, os mercados demonstram incerteza devido ao resultado das eleições dos Estados Unidos.

Esta semana, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, o preço médio de venda do gasóleo e da gasolina diminuiu pouco mais de um cêntimo, menos do que era esperado. Previsões do mercado apontavam para uma queda no gasóleo de 3,5 cêntimos, e na gasolina de 2,5 cêntimos.

O Brent negociado em Londres, usado como referência em Portugal, está a negociar a 45,2 dólares por barril esta sexta-feira. O petróleo está no patamar mais baixo dos últimos oito meses.