Secção: Atualidade

Parlamento britânico quer novo referendo sobre saída da UE

Os membros do Parlamento britânico tencionam votar contra o Brexit e pedir um segundo referendo sobre os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, revela a BBC.

«O Artigo 50 não vai prosseguir a menos que haja um referendo sobre os termos da saída e se os britânicos não forem respeitados, sim, é uma linha vermelha e votaremos contra o Governo», disse à BBC Radio Tim Farron, líder dos liberais democratas.

Isto depois de o Tribunal Superior de Justiça de Londres ter decretado que o Governo não pode arrancar com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia sem consultar o Parlamento britânico.

Theresa May tencionava dar início ao Brexit o mais rapidamente possível accionando unilateralmente o Artigo 50 do Tratado de Lisboa para abandonar a União Europeia sem passar pelo aval dos deputados, mas não foi autorizada a fazê-lo.

Os juízes argumentam que se o Reino Unido aderiu à União Europeia por decisão do Parlamento, só o mesmo pode decidir sobre a saída.

A primeira-ministra tinha prometido acionar o artigo 50 até março do próximo ano, data que marcaria o início de um período de dois anos até à saída do bloco europeu, mas não poderá fazê-lo sem aprovação do Parlamento.