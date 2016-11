Secção: Desporto

Comandados de Filipe Gouveia estiveram em destaque no Seixal e confirmaram a recuperação na IIª Liga, onde não perdem há seis jogos

Sp. Covilhã empata com Benfica B

Harramiz voltou a estar em destaque ao marcar o primeiro golo do Covilhã

O Sp. Covilhã arrancou um empate a duas bolas com o Benfica B no Seixal em jogo da 14ª jornada da IIª Liga. Os serranos não perdem há seis jogos no campeonato fruto de um melhor rendimento do grupo, que também continua em prova na Taça da Liga e na Taça de Portugal.

No sábado, a partida começou muito repartida mas foram os visitantes que entraram melhor no encontro, mostrando desde cedo que o objetivo era pontuar. Contudo, foi o Benfica que, sem fazer nada para o justificar, se adiantou no marcador com um bonito golo de João Carvalho aos 17’. Mas os covilhanenses não desarmaram e continuaram a jogar de igual para igual com os encarnados, obrigando o guarda-redes das águias a aplicar-se em dois cantos consecutivos aos 29’. O Sp. Covilhã dominava mas não aproveitava, ao contrário do Benfica que aumentou a vantagem aos 38’ num golo de cabeça de José Gomes a concluir, livre de marcação, um centro de Heri. Seis minutos depois Harramiz, após assistência de Filipe Chaby, reduziu a desvantagem e repôs alguma justiça no marcador.

No regresso das cabines os serranos continuaram em destaque, criando as melhoras ocasiões de golo, perante um Benfica B que se limitou a apostar nas transições rápidas pelas alas. Aos 74’ e na melhor ocasião do segundo tempo, Filipe Chaby atirou ao poste da baliza de André Ferreira. O domínio covilhanense foi premiado a cinco minutos do fim, quando Mike selou o empate com um potente remate. Com esta igualdade, o Sp. Covilhã mantêm-se na 16ª posição e acima da zona de despromoção.