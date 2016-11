Secção: Região

Figueira de Castelo Rodrigo lança projetos para combater solidão

O município de Figueira de Castelo Rodrigo apresentou na semana passada dois projetos pensados para a população mais idosa e «dar resposta à carência que se faz sentir no concelho há muito tempo», de acordo com o presidente da autarquia Paulo Langrouva.

A rede de transportes coletivos denominada “Cegonha Móbil” resulta de uma parceria com a empresa Lopes & Filhos e «vai trazer populações isoladas das aldeias à vila, para verem um amigo, irem ao supermercado ou ao médico, por exemplo», enumerou Feliciano Martins, presidente da Assembleia Municipal. Os trajetos, totalmente gratuitos, vão funcionar todas as segundas, terças, quartas e sextas-feiras com diferentes rotas, sendo que às quintas-feiras não existem rotas específicas, uma vez que o transporte estará disponível para os cidadãos se deslocarem ao mercado de Figueira de Castelo Rodrigo. «Como forma de atrair mais pessoas, será também disponibilizada uma ligação à estação de comboios na Guarda todas as sextas-feiras ao final do dia e o regresso será feito aos domingos também ao final do dia», enunciou Feliciano Martins.

Também com o objetivo de combater a solidão foi criada a Academia Sénior, integrada na Rede que Une as Universidades Seniores (RUTIS). A iniciativa destina-se aos cidadãos com mais de 50 anos e o objetivo dar-lhes a possibilidade de «socializar, conviver e confraternizar com os colegas através de atividades culturais, sociais e educativas», revelou Paulo Langrouva. Segundo o presidente da Câmara, este projeto é baseado no voluntariado, pois «os professores envolvidos não recebem qualquer pagamento». A Academia Sénior vai funcionar no Pavilhão dos Desportos, um espaço «central que não estava a ser utilizado. Aqui há a possibilidade de praticarem desporto (zumba), de fazerem hidroginástica, que fica aqui perto, de aproveitarem o auditório para fazerem apresentações», enumerou o edil. As inscrições já estão abertas e os interessados terão de pagar uma mensalidade de 10 euros se quiserem frequentar duas ou mais disciplinas, ou cinco euros se pretenderem apenas uma.