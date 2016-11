Secção: Região

Os dois concelhos do distrito da Guarda, que concorrem em separado, têm mais três adversários e reúnem argumentos para convencer o júri

Pinhel e Foz Côa candidatas a Cidades do Vinho

Vinho tem um peso importante na economia dos dois concelhos

Existem fortes possibilidades para que a Cidade do Vinho de 2017 possa estar na região. Pinhel e Vila Nova de Foz Côa apresentaram, em separado, as suas candidaturas e na corrida estão também Alenquer e Torres Vedras (candidatura conjunta), Madalena do Pico, nos Açores, e Moura.

O facto de Vila Nova de Foz Côa ter dois patrimónios mundiais, um deles o Alto Douro Vinhateiro, é «por si só motivo» para a eleger como Cidade do Vinho, considera o presidente da Câmara. «Os vinhos que aqui se produzem estão entre os melhores do mundo», sublinha Gustava Duarte, reforçando a ideia que o concelho reúne «todas as condições» para vencer. Além disso, o autarca lembra que a atividade vitivinícola «movimenta milhões de euros no concelho, o que faz dele o setor económico mais importante». Transformar Vila Nova de Foz Côa na capital do vinho era há muito o desejo do município, «mas só este ano integrámos a Associação de Municípios de Vinhos e podemos fazê-lo», explica o autarca. Com esta candidatura, Gustavo Duarte espera «potenciar um produto de excelência do concelho», mas também tornar Vila Nova de Foz Côa na Cidade Europeia de Vinho. «É um dos objetivos a atingir num futuro próximo, em 2018 ou 2019», adianta o edil, que conta para tal com o Festival do Douro Superior, workshops, congressos e «as emblemáticas quintas produtoras de vinho, algumas do século XIX».

Em Pinhel também reina a confiança e, para Rui Ventura, não faltam motivos para que a “cidade falcão” seja a escolhida. A decisão de apresentar a candidatura prende-se com «a tradição agrícola e vitivinícola do concelho, assim como todo o trabalho de valorização e promoção dos vinhos de Pinhel», refere a autarquia em comunicado. Transformar os néctares locais «no principal embaixador deste território» é um dos objetivos a que o autarca se propõe. Na sua opinião, joga a favor de Pinhel o facto de «ser a maior produtor da Beira Interior e a única candidatura de toda a região Centro». O edil lembra ainda iniciativas como a Feira dos Vinhos da Beira Interior, uma atividade que está inserida num leque de 25 propostas apresentadas na candidatura de Pinhel.

Rui Ventura prefere «não levantar muito o véu» sobre as iniciativas a realizar, mas avança que se o município conseguir o título de “Cidade do Vinho”, o tema da Feira das Tradições do próximo ano será precisamente dedicado aos vinhos. O concurso para a escolha da “Cidade do Vinho” é promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho e a decisão vai ser tornada pública na segunda-feira, numa cerimónia que terá lugar em Lamego.