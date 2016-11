Secção: Sociedade

Caloiro batizado, caloiro abençoado

São Pedro foi amigo dos caloiros do IPG no sábado. Ao contrário dos últimos anos, o tradicional batismo dos novos estudantes do Politécnico da Guarda decorreu sob uma temperatura amena – para a cidade mais alta nesta altura do ano, entenda-se – e não teve chuva.

Na Alameda de Santo André centenas de caloiros submeteram-se ao cerimonial iniciático da vida estudantil guardense e até houve quem caprichasse ao ser batizado em trajes menores. Nem mesmo uma ou outra mãe mais indignada com esta tradição académica conseguiram parar um batismo presenciado por centenas de pais, familiares, amigos e estudantes.