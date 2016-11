Secção: Sociedade

Tons natalícios voltam a invadir a Praça Velha, que também vai ser palco da «mais alta Passagem de Ano» ao som de Amor Electro

Cidade Natal abre portas a 1 de dezembro

Casa do Pai Natal e pista de gelo coberta são as principais atrações

Durante o mês de dezembro todos os caminhos vão dar à Praça Velha, na Guarda, que voltar a ser o centro nevrálgico da “Cidade Natal”. A iniciativa, que se realiza pelo terceiro ano consecutivo, vai decorrer entre 1 e 25 de dezembro e é já «uma marca muito importante para a Guarda», considerou o presidente da Câmara na conferência de apresentação do evento na segunda-feira.

Tal como no ano passado, o universo do Pai Natal e a pista de gelo coberta vão ser as principais atrações, entre muitas outras atividades dedicadas sobretudo aos mais pequenos. Este ano a magia do Natal estende-se até ao Largo João de Almeida, onde haverá camelos e dromedários ao vivo e uma tenda berbere, numa referência aos reis Magos. Quanto à véspera de Natal, o tradicional madeiro mantém-se no Largo da Misericórdia e desta vez a Câmara desafia os guardenses «a apresentar uma bebida da Guarda para a tarde de 24 de dezembro». A vencedora vai ser oferecida a todos os que forem ao madeiro na Consoada. A “Bôla da Guarda” também vai estar de volta e a autarquia já procura quem a saiba confecionar para a poder oferecer à população.

Em dezembro, a Rua da Torre vai transformar-se na Rua da Doçura, com doces da época e artesanato urbano em diversos espaços que vão abrir para o efeito. O concurso de montras também volta, em parceria com a Associação Comercial, e o comércio vencedor terá direito a um prémio de mil euros. Já a Passagem de Ano será abrilhantada com um concerto dos Amor Electro e do DJ Nuno Luz, atuações antecedidas de um espetáculo de “videomapping” nas paredes da Sé. Estas são apostas da autarquia para «aumentar o poder de atração e a economia local da Guarda», clarificou Álvaro Amaro, para quem estas «não são apenas festas» mas uma forma de «desenvolver marcas importantes para a cidade». Com estas iniciativas, o edil não duvida que é possível «atrair gente e investimento para estimular a economia local». Sem revelar os custos destas iniciativas, o presidente sublinha que «não são despesas, mas investimentos» e, como tal, «só no final, com os apoios que vamos conseguir», será possível saber quanto custou aos cofres do município.

Passadas as festas, os mais pequenos terão dias exclusivos para cantar as janeiras, a 3 e 4 de janeiro, sendo ainda presenteados com um espetáculo infantil do Ruca. Como nos anos anteriores caberá às coletividades encerrar as festividades natalícias com o espetáculo “Ó da Casa” no TMG. Cada associação participante vai receber 250 euros. Quanto à iluminação natalícia será ligada a 27 de novembro, dia da cidade, e este ano haverá «mais ruas iluminadas», garantiu Álvaro Amaro.