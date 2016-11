Secção: Em Foco

IBM instala-se em Viseu para ficar mais perto de Espanha

A IBM escolheu Viseu para instalar o seu novo Centro de Inovação Tecnológica e ficar mais perto de Espanha. O projeto foi inaugurado anteontem pelo Presidente da República, mas conta atualmente com cerca de 40 dos 120 trabalhadores previstos quando o centro estiver na plenitude.

Situado no parque industrial de Coimbrões, o centro conta com o apoio do Instituto Politécnico local e será gerido pela Softinsa (empresa do grupo), «com vocação para trabalhar com clientes nacionais e internacionais», adiantou o presidente da IBM Portugal. Segundo António Raposo Lima (na foto), a escolha de Viseu teve a ver com o facto de ser uma cidade «estrategicamente localizada no Centro de Portugal Continental, entre o Porto e Lisboa, e relativamente próxima de Salamanca, onde o grupo IBM dispõe de um centro que irá trabalhar em parceria» com o que foi inaugurado na terça-feira. O responsável acrescentou que «a liderança, o envolvimento, o esforço incansável e o compromisso da Câmara, também na pessoa do seu presidente, fizeram claramente a diferença».

Em Viseu a IBM irá dedicar-se à prestação de serviços, numa primeira fase na área da banca, da distribuição, do retalho e das “smart cities” (cidades inteligentes). Futuramente, o objetivo é alargar o seu desenvolvimento «a novas soluções, por exemplo no âmbito do “mobile”, “cloud”, cognitivo, entre outras», explicou o responsável. Neste âmbito, a empresa está à procura de profissionais das áreas de gestão, tecnologias de informação, engenharia informática ou eletrotécnica. António Raposo Lima considera que este investimento trará «muitos benefícios» para Viseu e para a região. Os benefícios «passarão sobretudo pela criação de emprego e retenção de talento, atração de novos investimentos, desenvolvimento de uma nova dinâmica económica e tecnológica para a região, combatendo a interioridade geográfica e contribuindo para reforçar a imagem de cidade do futuro».