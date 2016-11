Secção: Em Foco

Inovação da Eslovénia vai permitir a diminuição do tempo das cirurgias, bem como o tempo que as anestesias duram, minimizando o risco para o utente

ULS da Guarda estreia tecnologia pioneira em Portugal na Ortopedia

Ricardo Santos espera que o serviço esteja operacional a partir das Jornadas Ibéricas de Ortopedia

«Aquilo que se vê nos filmes de ficção científica, das pessoas a manipularem imagens com gestos, é uma realidade e vai acontecer aqui, na Guarda». Foi assim que Ricardo Santos, diretor do serviço de Informática da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, explicou em que consiste o sistema inovador na área da manipulação à distância de equipamentos informáticos associados à visualização de imagiologia, no âmbito de intervenções cirúrgicas de Ortopedia, que a unidade hospitalar vai implementar, para já em fase experimental.

Desde terça-feira, um grupo de engenheiros instalou e encontra-se a testar esta tecnologia que permite «ao cirurgião que está no campo operatório poder manipular e visualizar todos os exames sem sair do local. Através de gestos podem manipular essas imagens», adiantou o responsável. Esta inovação, oriunda da Eslovénia, vai permitir a diminuição do tempo das cirurgias e das anestesias, minimizando assim o risco para o doente. Para Filipa Pires, médica do serviço de Ortopedia da ULS, «esta aplicação vai dar-nos uma facilidade imensa para manipular imagens, para ver aquilo que queremos, pois é muito difícil para quem está a operar transmitir essa mensagem a uma terceira pessoa. Se tivermos oportunidade de controlar isso num período intraoperatório, sem perder tempo, é extraordinário». O sistema funciona «através da instalação de uma pulseira no braço do profissional, que está ligada a sensores que registam todos os gestos executados e, quando reconhecidos, traduzem a informação em ações no computador», adiantou Ricardo Santos.

O diretor do serviço de Informática prevê que a tecnologia esteja operacional e pronta a ser utilizada a partir das Jornadas Ibéricas de Ortopedia Hospital Sousa Martins, que decorrem no dia 26 deste mês, no pavilhão Dr. Lopo de Carvalho. Segundo Luís Camarinha, diretor da Ortopedia, do evento farão parte «21 palestrantes diversificados, entre eles quatro professores catedráticos», que abordarão temas como “Escoliose na Adolescência” (com Juan Blanco do Hospital Universitário de Salamanca); “Neucleotomia por radiofrequência” (com Miguel Leal do Centro Hospitalar Alto Minho); “Instabilidades cervicais na criança” (com Jorge Seabra do Ap. Hospital Pediátrico de Coimbra); entre outros. A iniciativa, organizada pelo serviço de Ortopedia da ULS da Guarda, é destinada a profissionais e estudantes da área.

Projeto para requalificação do pavilhão 5 do Sousa Martins adjudicado

A elaboração do projeto de requalificação do pavilhão cinco do Hospital Sousa Martins, na Guarda, já foi entregue à empresa João Madalena Arquitetura, da Guarda. Segundo o diretor clínico da ULS, «a candidatura foi apresentada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e o espaço vai ser ocupado pelo Departamento da Criança e da Mulher e por uma nova maternidade, pois, para além da dificuldade que já temos em conseguir mulheres que queiram ter aqui os seus filhos, se não tivermos instalações tentadoras é evidente que, com as hipóteses que há no privado e em clínicas novas e modernas, ficamos a perder». Gil Barreiros aproveitou a ocasião para lembrar que há cerca de dois anos chovia nos corredores do pavilhão cinco e, neste momento, «tem um telhado novo que custou 350 mil euros, mas já não chove lá dentro, e agora será remodelado e vai ficar uma estrutura muito agradável». Atualmente, o espaço alberga os serviços de Ginecologia, Terapia da Fala, Anestesiologia, Unidade de Cirurgia de Ambulatório, Unidade de AVC, entre outros. O médico prevê que a obra, que acolherá Ginecologia e Obstetrícia num único serviço, esteja concluída no próximo ano. A empreitada orçada em 2,5 milhões de euros foi candidatada ao “Portugal 2020”.