Secção: Atualidade

Donald Trump eleito presidente dos EUA

Donald John Trump é o presidente eleito dos Estados Unidos da América. O bilionário, que conduziu uma campanha populista e contra o sistema, surpreendeu os EUA e o mundo ao conquistar mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários para poder entrar na Casa Branca pela porta grande, de acordo com o "Jornal de Notícias".

Foi um vendaval republicano que varreu o mapa eleitoral norte-americano e que ajudou Donald Trump a vencer Estados essenciais como a Florida, o Ohio e a Pensilvânia, assim como os Estados do sul dos EUA, tradicionalmente republicanos. Para Hillary Clinton ficaram os Estados das costas Oeste e Este, que não foram suficientes para se aproximar do republicano.

No final de uma noite muito longa, ao longo da qual foi forjando uma vitória inesperada, Trump assegurou pelo menos 288 votos do colégio eleitoral, bem mais do que os 215 conquistados por Hillary Clinton.