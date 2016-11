Secção: Atualidade

Batismo do caloiro esta tarde na Guarda

São Pedro foi amigo dos caloiros do IPG desta vez. Ao contrário dos últimos anos, o tradicional batismo dos novos estudantes do Politécnico da Guarda decorreu esta tarde sob uma temperatura amena – para a cidade mais alta nesta altura do ano, entenda-se – e não teve chuva.

Na Alameda de Santo André centenas de caloiros submeteram-se ao cerimonial iniciático da vida estudantil e até houve quem caprichasse ao ser batizado em trajes menores. Tudo perante centenas de pais, amigos e estudantes.