Secção: Atualidade

Figueira de Castelo Rodrigo lança projetos para combater solidão

Tempo de leitura: 2 m

O município de Figueira de Castelo Rodrigo apresentou hoje dois projetos que vai implementar a pensar nos mais velhos. A Academia Sénior, integrada na Rede que Une as Universidades Seniores (RUTIS), trata-se de uma iniciativa destinada aos cidadãos com mais de 50 anos, com o intuito de lhes dar a possibilidade de «socializar, conviver e confraternizar com os colegas através de atividades culturais, sociais e educativas», revelou Paulo Langrouva. Segundo o presidente da Câmara, este é um projeto «baseado no voluntariado, ou seja, os professores envolvidos não recebem qualquer pagamento». O local escolhido para a atividade foi o Pavilhão dos Desportos. As inscrições já estão abertas e os interessados terão de pagar uma mensalidade de 10 euros se quiserem frequentar duas ou mais disciplinas, ou cinco euros se pretenderem apenas uma.

Também com o objetivo de combater a solidão, foi criada uma rede de transportes coletivos, denominada “Cegonha Móbil”. O projeto, a concretizar com uma empresa de transporte de passageiros, «vai trazer populações isoladas das aldeias ao concelho, para verem um amigo, irem ao supermercado ou ao médico, por exemplo», enumerou Feliciano Martins, presidente da Assembleia Municipal. Os trajetos, totalmente gratuitos, vão funcionar todas as segundas, terças, quartas e sextas-feiras com diferentes rotas, sendo que às quintas-feiras não existem rotas específicas, uma vez que o transporte estará disponível para os cidadãos se deslocarem ao mercado em Figueira de Castelo Rodrigo. «Como forma de atrair mais pessoas, vai ser também disponibilizada uma ligação à estação de comboios na Guarda todas as sextas-feiras ao final do dia e o regresso será feito aos domingos também ao final do dia», de acordo com Feliciano Martins.