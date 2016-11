Secção: Atualidade

Festival de Outono anima Manteigas no fim-de-semana

Tempo de leitura: 1 m

Este fim-de-semana há Festival de Outono em Manteigas. A segunda edição do evento começa amanhã e prolonga-se até domingo para divulgar promover a gastronomia (feijoca, cabrito serrano, truta), os míscaros e o património natural do “coração” da Serra da Estrela.

Durante os três dias da iniciativa organizado pela empresa Trator Rosa, com o apoio da autarquia, haverá um desfile de moda com criadores locais e as suas coleções de burel (amanhã à noite), uma caminhada e exposição de identificação de cogumelos silvestres (sábado), um workshop infantil culinário e sessões de “showcooking” com os chefs Valdir Lubave e Manuel André e a mini chef Rosarinho Sampaio (sábado).

No domingo será a vez de alunos e professores da Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas e da mini chef Nair partilharem as suas receitas e truques. O Festival de Outono, que terá lugar na praça municipal, contará ainda com um magusto (no domingo) e as atuações de Miguel Araújo (amanhã) e dos Cais Sodré Funk Connection (sábado) no pavilhão gimnodesportivo.

Durante o evento será lançada a primeira cerveja de castanha, produzida pela Rose Beer. A empresa de Pombal terá em Manteigas 400 litros para prova e venda. Segundo o presidente José Manuel Biscaia, o festival pretende captar visitantes fora da época do Inverno e divulgar as belezas naturais e paisagísticas da Serra da Estrela no outono.