Secção: Atualidade

Combustíveis vão ter a maior descida em nove meses

Tempo de leitura: 1 m

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira nos postos de abastecimento em Portugal, refletindo a forte desvalorização do petróleo nos mercados internacionais ao longo desta semana. Será a maior queda dos últimos nove meses, desde a penúltima semana do ano passado, assinala o "Jornal de Negócios".

De acordo com fontes do setor contactadas pela Lusa, o preço do gasóleo terá a descida mais acentuada, que deverá atingir os 3,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina terá uma queda média de 2,5 cêntimos por litro.

A cotação do petróleo está há várias sessões a negociar em valores mínimos, o que justifica esta redução do preço final dos combustíveis.

De acordo com informação publicada pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo simples custava em média 1,189 cêntimos e a gasolina 95 simples 1,408 euros na passada segunda-feira, dia 31 de outubro.