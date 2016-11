Secção: Atualidade

Centro de Inovação Tecnológica de Viseu inaugurado na próxima semana

Tempo de leitura: 1 m

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai inaugurar, no próximo dia 8 de novembro, o novo Centro de Inovação Tecnológica da IBM em Viseu. Este investimento resulta de uma parceria conjunta com a Câmara Municipal e o Instituto Politécnico da cidade.

O novo Centro de Inovação Tecnológica de Viseu trata-se de um centro multi-tecnologia que visa a prestação de serviços a clientes nacionais e internacionais, e muito vocacionado para o desenvolvimento de soluções tecnológicas na área das Smarter Cities.

Foram já selecionados 40 profissionais que estão neste momento a receber formação no Campus Softinsa, nas instalações do Polo Tecnológico do Instituto Politécnico de Viseu, mas prevê-se que, no seu pleno funcionamento, o novo centro nearshore, localizado no Parque Industrial de Coimbões, venha a receber 120 colaboradores do centro e norte do país.