Secção: Opinião

Bilhete Postal

Apetecia-me

Tempo de leitura: 1 m

Imaginem uma relação de apetites, de desejos frustes, de mi e de si com inglesismos divertidos e eróticos: me in you. You are only mine. Si sobre Mi, Si seduzindo-me sem do. Uma relação intensa de notas soando felizes juntas. Mis com nozes, mis ferozes. I want you. Quero-te sempre, desejo-te aqui e agora. São mis e sis, lá onde tudo surge e acontece. Ela sim, ele também. Velozes os dois à procura de prazer sempre. Não há amor havendo sempre sexo. Mi dentro de si. Si procurando-me com as mãos e interpretando a sedução no toque dos dedos, no sussurro das falas, no atrevimento dos gemidos. Ela e ele la no hotel Sol. Atrevem-se pelas notas de ré, maiores e menores, mis agudos, sis excitados em tango, em quinta sustenido maior. Vão em colcheias e passam a trifusas por segundos, depois semicolcheias e entram as vozes. Apetece-te? Sim! Era sempre positiva a resposta e por essa razão repetiam as canções e os gestos, os hotéis e os jardins. Just like a woman. Ela era assim. Contigo sou uma mulher que se entrega e te quer fazer feliz. Ele era. Si sobre Mi. Beijos de nozes, beijos lentos e outros velozes. Apetecia-te também? Mas tinhas de conter esses ciúmes, tinhas de lamber as feridas e as ausências. Tu não conseguias. Me in You, Me & U, eu e tu quando apetece, sabendo que se chega o olhar – aquece.