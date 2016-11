Secção: Desporto

Serranos venceram o Cova da Piedade por 1-0 e subiram ao 16º lugar da IIª Liga em igualdade pontual com o Académico de Viseu e o Braga B

Sp. Covilhã não perde há cinco jornadas

Prince e Harramiz (de costas) pressionam adversário

O Sp. Covilhã venceu no domingo o Cova da Piedade por 1-0, naquela que foi a segunda vitória em casa dos serranos na IIª Liga. Com este resultado, os comandados de Filipe Gouveia deixaram a zona de despromoção.

Em jogo da 13ª jornada, os locais foram dominadores, mais ofensivos e chegaram mais vezes com perigo à área adversária no primeiro tempo. Por sua vez, o Cova da Piedade, quinto classificado, surgiu cauteloso e recuado no terreno, mas teve duas oportunidades para marcar por Dieguinho (7’) e Ricardo Barros (17’), que remataram ao lado. Pelo Covilhã, Chaby atirou para defesa de Pedro Alves aos 25’ e pouco depois foi Luís Pinto quem fez a bola rasar o poste. O golo dos serranos surgiu aos 41’, quando Davidson cruzou para Harramiz cabecear certeiro e inaugurar o marcador. Os covilhanenses podiam ter aumentado a vantagem logo após o reatamento, mas o cabeceamento de Mike esbarrou na barra aos 48’.

No segundo tempo, o Cova da Piedade preocupou-se apenas com a organização defensiva, enquanto o Covilhã instalou-se no meio campo adversário com um futebol dinâmico e apoiado. Nesta fase Joel, Chaby e Davidson podiam ter marcado. Aos 79’, Rui Varela cabeceou ao poste, mas o árbitro considerou ter havido falta sobre o guardião serrano e, aos 86’, já com os “leões da serra” reduzidos a 10, após a expulsão de Djikine, Siaka Bamba introduziu a bola na baliza, só que o desvio com o braço de um jogador do Cova da Piedade levou Rui Costa a anular o lance. Com esta vitória, o Sp. Covilhã subiu ao 16º lugar, com 14 pontos, e no sábado viaja ao Seixal para defrontar o Benfica B.