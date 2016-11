Secção: Cultura

"World jazz" de Carmen Sousa e Theo Pascal no TMG

Os cabeças-de-cartaz do “Ciclo Relavrar” sobem ao palco do TMG no sábado (21h30). Trata-se de Carmen Souza & Theo Pascal, uma dupla que renova o jazz com mornas de Cabo Verde.

O concerto integra a digressão de apresentação do álbum “Epistola”, o sétimo da cantora, e deverá incluir alguns temas do próximo trabalho do duo, já gravado, que será editado em 2017. Carmen Souza foi recentemente nomeada para os mais importantes prémios de música africana, os “All Africa Music Awards”, na categoria de “Best African Jazz”. A cantora, filha de cabo-verdianos nascida em Lisboa, é atualmente uma verdadeira força da world music e uma das vozes de jazz europeias mais requisitadas. “Epistola” começa com uma versão de “Cape Verdean Blues”, de Horace Silver – ou melhor, de Horácio Tavares da Silva, histórico pianista norte-americano que tinha ascendência em Cabo Verde. O disco tem muitos temas de jazz e participações de músicos da cena inglesa como Shane Forbes, Matt King, Craig Yaremko e Zoe Pascal. As músicas são cantadas em crioulo, português, francês e inglês, seguindo precisamente o espírito do world jazz.

Além dos fundamentos africanos e dos formatos do bop e do pós-bop, são também detetáveis referências na MPB, um ou outro padrão rítmico latino e algumas das atmosferas do jazz português. Carmen Souza foi descoberta aos 22 anos pelo baixista português Theo Pascal, que se tornou no seu produtor e mentor.