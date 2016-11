Secção: Região

Manteigas

Dois hotéis em construção

Tempo de leitura: 2 m

A oferta hoteleira está a crescer a olhos vistos em Manteigas, onde um hotel de cinco estrelas, com capacidade para 40 pessoas, e um hotel rural, que poderá acolher 36 pessoas, estão em construção.

A informação foi adiantada pela autarquia, segundo a qual a primeira unidade surgirá na antiga Pousada de São Lourenço e a segunda, batizada de Hotel da Fábrica, resultará da adaptação das antigas instalações da empresa Ecolã e resulta de um investimento do empresário local João Clara. A estes dois projetos há que acrescentar a remodelação do Hotel “Inatel Serra da Estrela”, com capacidade para 128 pessoas, que contempla igualmente o edifício das Termas de Manteigas que vai passar a estar ligado por um passadiço. «Manteigas tem sentido nos últimos anos uma crescente procura por parte de turistas e visitantes. Se no passado alguns vinham insistindo que a montanha não é só neve, hoje muitos já se deram conta que, por cá, todas as estações do ano têm distintos encantos como a natureza, a aventura, o lazer e desporto, ou a calma, o bem-estar ou simplesmente a saúde», refere a autarquia presidida por José Manuel Biscaia em comunicado.

Para tirar proveito desta procura, já abriram duas unidades de Turismo em Espaço Rural, que vieram juntar-se a cinco espaços de Alojamento Local abertos nos últimos dois anos. Em obras está uma unidade associada a uma escola de escalada e montanhismo e em processo de licenciamento encontram-se dois “hostel’s”, um dos quais no pavilhão da antiga fábrica de lanifícios Sotave. «Para além destes empreendimentos, os serviços técnicos da autarquia têm acompanhado vários projetos e anteprojetos de turismo a serem desenvolvidos para se submeterem a aprovação municipal», adianta o município, sustentando que o «elevado potencial turístico» de Manteigas, concelho considerado o “coração” da Serra da Estrela, tem sido comprovado pelos dados oficiais do Turismo do Centro, do Parque Natural da Serra da Estrela e da própria Câmara.