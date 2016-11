Secção: Em Foco

Conheça os orçamentos das Câmaras da região

Com um orçamento de cerca de 12,5 milhões aprovado, a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo vai construir um centro de dia, numa obra feita de raiz.

«O foco da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo são as pessoas, esse é o nosso lema», diz Paulo Langrouva

Trata-se de um dos principais projetos da autarquia para o próximo ano, durante o qual o Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo vai sofrer alterações. Também a educação está nos planos do município, que tenciona requalificar uma escola antiga para dar lugar a um centro escolar. De acordo com Paulo Langrouva, «o foco da autarquia centra-se nas pessoas, esse é o nosso lema», e, como tal, também será aberta a Academia Sénior. No campo das políticas sociais, o município vai dar continuidade ao projeto “Seguro de Saúde” graças ao qual todos os figueirenses têm acesso a cuidados médicos e exames de especialidade. Com o intuito de «melhorar a qualidade de vida dos habitantes», a Câmara vai também levar a cabo o projeto “Estou no Radar”, que inclui a implementação de transportes para os idosos. Em 2017 deverá avançar a regeneração da Avenida 25 de Abril.

Em Manteigas, o executivo aprovou um orçamento de cerca de 6 milhões de euros para o próximo ano. Nas obras previstas estão incluídos projetos de regeneração urbana, uma ligação entre Manteigas e o rio Zêzere e obras no campo do património natural. «Queremos dar condições de vida à nossa gente e a quem nos visita», afirma o presidente José Manuel Biscaia. No âmbito da cultura, o posto de turismo e a biblioteca vão ser alvo de intervenções no sentido de adequar os espaços às necessidades dos munícipes. Já Almeida terá disponível 13 milhões de euros para regeneração urbana e iniciativas culturais. O município prevê intervir nas muralhas da praça-forte e reformar o Quartel das Esquadras, nomeadamente no Museu de Arte Primitiva, que será alvo de uma intervenção. No mesmo local serão criados espaços para empresas, os designados “coworks”, bem como alguns serviços do município.

Vila Nova de Foz Côa terá um orçamento de 12 milhões de euros (mais 20 por cento que no ano em curso). Parte dessa verba destina-se à obra do novo Centro de Saúde, cujas obras arrancaram esta semana. No âmbito do Plano de Ação para Regeneração Urbana (PARU), está a decorrer até maio um concurso que visa a requalificação de vários pontos da cidade, segundo Gustavo Duarte, autarca local. Em Fornos de Algodres, o município aprovou um orçamento de 6,4 milhões que servirá para resolver problemas ambientais, nomeadamente nas fossas de saneamento básico. Na zona industrial de Juncais serão criados espaços destinados «a empresas que queiram investir em Fornos de Algodres», adianta o autarca António Fonseca, para quem «não é possível realizar grandes obras, mas queremos melhorar a qualidade de vida dos nossos habitantes». Em Gouveia foi aprovado um orçamento de 20,4 milhões de euros que contempla obras de regeneração urbana, requalificação de estradas, entre outras ações.

Celorico da Beira terá um orçamento de cerca de 23 milhões de euros e na Mêda o executivo aprovou 10 milhões de euros para o próximo ano. Entre as medidas a realizar estão a regeneração urbana, a intervenção numa das escolas da cidade e a modernização administrativa. Mas o investimento mais importante será feito no património cultural, na zona histórica de Marialva e Longroiva. Apesar das solicitações de O INTERIOR, os responsáveis dos municípios de Aguiar da Beira, Fundão, Sabugal, Seia e Trancoso não estiveram disponíveis até ao fecho da edição. Quanto ao distrito de Castelo Branco, Belmonte aprovou um orçamento de 10,7 milhões para «as obras que não tivemos oportunidade de concretizar devido aos atrasos do Portugal 2020, ou seja, vamos ter uma intervenção ampla no castelo, o centro escolar de Caria, o centro interpretativo de Centum Cellas ou o arranjo do campo de futebol». Além disso, segundo o presidente António Dias Rocha, haverá um conjunto de obras mais pequenas em todas as freguesias do concelho.