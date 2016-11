Secção: Atualidade

Privados investem 2,5 milhões de euros em novo centro médico da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

O futuro centro médico da empresa Elibeira, que inclui o grupo CEDIR (Centro de Imagiologia de Diagnóstico Médico), na Guarda foi apresentado ontem pelos promotores.

O projeto implica um investimento de 2,5 milhões de euros e, como O INTERIOR noticiou em setembro, albergará uma clínica de meios complementares de diagnóstico, dois laboratórios de análises clínicas, consultórios de várias especialidades médicas, uma clínica dentária e espaços comerciais ligados à área da saúde.

De acordo com Manuel Simões, médico e empresário, o novo centro médico terá entre 40 a 50 funcionários e será «complementar ao Hospital Sousa Martins». O empreendimento está a ser construído no local do antigo Colégio do Roseiral, desenhado pelo gabinete do famoso arquiteto Raul Lino no início do século passado na Rua Batalha Reis, cuja fachada será preservada no novo edifício de linhas contemporâneas traçado pelos arquitetos João Navas e Fernando Reis Martins.

