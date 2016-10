Secção: Atualidade

Poupança das famílias atinge mínimo dos últimos 20 anos

Tempo de leitura: 2 m

A poupança das famílias portuguesas voltou a cair em 2015 face ao ano anterior, representando 4,4 por cento do rendimento disponível, um novo mínimo dos últimos 20 anos, segundo números do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com dados do INE, a taxa de poupança das famílias portuguesas (e das sociedades sem fins lucrativos que as apoiam) representou 4,4 por cento do rendimento disponível em 2015, uma nova descida face a 2014, quando as famílias conseguiam poupar 5,2 por cento do seu rendimento.

Em 1995, o primeiro ano para o qual o INE disponibiliza estes dados, esta taxa de poupança representava 12,5 por cento do rendimento disponível (o valor mais alto da série), descendo para 7,5 por cento em 2011, o ano em que Portugal recorreu a ajuda financeira externa, tendo depois iniciado um processo de recuperação, ainda que moderado.

Essa tendência inverteu-se em 2014, quando a taxa de poupança das famílias desceu face ao ano anterior, atingindo 5,2 por cento, uma queda que se manteve em 2015 e, pelo menos, na primeira metade deste ano. Os números referentes a 2016, ainda trimestrais, indicam que este indicador continuou a cair este ano, atingindo os 3,9 por cento do rendimento das famílias no ano terminado em junho último.

Também o Banco de Portugal (BdP) apresenta dados para os níveis de poupança das famílias e que são semelhantes aos do INE, apontando para uma taxa de poupança dos particulares de 4,3 por cento do rendimento disponível em dezembro de 2015 e de 3,5 por cento em março deste ano.

Já os depósitos dos particulares nos bancos comerciais, um dos instrumentos de poupança mais comuns, ultrapassaram os 137 mil milhões de euros em dezembro de 2015. Os números mais recentes são de agosto deste ano e indicam que os portugueses tinham depósitos no valor global de 140.691 milhões de euros nesse mês, mais 3.932 milhões de euros do que em agosto de 2015.

Entre janeiro e agosto de 2016, o montante investido em depósitos aumentou 2.845 milhões de euros, uma vez que, no final de 2015, os portugueses tinham investido 137.846 milhões de euros neste instrumento de poupança, de acordo com o BdP. O Dia Mundial da Poupança celebra-se hoje e foi criado em 1924, no I Congresso Internacional de Economia, realizado na cidade italiana de Milão.