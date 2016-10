Secção: Atualidade

Falsos diplomas levam a demissões no Governo

O chefe de gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Nuno Félix, demitiu-se esta tarde. A notícia é avançada pelo jornal online Observador e, ao que o mesmo indica, a decisão foi motivada pela descoberta de falsas licenciaturas que Nuno Félix terá apresentado.

Nuno Félix declarou para efeitos do despacho de nomeação publicado em Diário da República que era “licenciado” em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa e em Direito na Universidade Autónoma de Lisboa, mas ambas as universidades negaram que o antigo aluno tivesse acabado os cursos, quando contactadas pelo Observador. Foi o próprio ministério da Educação que, na resposta às perguntas, deu conta da saída do chefe de gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto: O Ministro da Educação foi hoje informado da decisão do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que aceitou o pedido de demissão do seu Chefe do Gabinete.”

Em resposta “pessoal” ao Observador, Nuno Félix afirmou: «Nunca disse para nenhuma das funções que exerci que era licenciado. Mas sim, que tinha a frequência do ensino superior. Importa dizer que o meu percurso académico sempre foi público, até pelas funções que desempenhei enquanto estudante como dirigente estudantil e juvenil».

Recorde-se que é já o segundo caso esta semana. Rui Lizardo Roque, adjunto de António Costa para os Assuntos Regionais, apresentou na passada terça-feira ao final da tarde a demissão. A decisão surgiu horas depois de ter sido noticiado que o assessor não tinha concluído a licenciatura, apesar de no despacho de nomeação publicado no Diário da República ser apresentado como licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra.